O Sporting venceu, de reviravolta, o Braga por 4-2 no dia da despedida de Ruben Amorim, que se prepara para rumar ao Manchester United.

Ricardo Horta abriu o ativo ao minuto 20, bisando aos 45, fixando o 2-0 favorável para os bracarenses ao intervalo.

No entanto, o Sporting embalou para a reviravolta no segundo tempo. Morita fez o 2-1 aos 58, seguindo-se o 2-2 por Hjulmand, ao minuto 81. Depois, aos 89 e aos 90+4’, Harder bisou e consumou a reviravolta, mantendo o registo 100% vitorioso do Sporting no campeonato.

Os leões continuam na frente, com 11 vitórias em 11 jogos e somam 33 pontos, enquanto o Braga está no 5.º lugar, com 20 pontos.