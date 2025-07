O Governo Regional da Madeira e o seu presidente, Miguel Albuquerque, louvaram, hoje, publicamente, o atleta madeirense Francisco Gouveia, pela conquista do ouro hoje nos Jogos Paralímpicos Europeus da Juventude, em Istambul, na Turquia na categoria BC1.

“Trata-se, na verdade, de mais uma demonstração da determinação, trabalho e espírito de superação do atleta do Sporting Club Santacruzense e do seu treinador, Jorge Fernandes, na medida em que há quatro meses – 28 de março de 2025 – Francisco Gouveia havia conquistado o ouro, na mesma categoria, nos Campeonatos do Mundo Jovem, em Curitiba, no Brasil”, diz nota da Quinta Vigia.

“Ao atleta, clube e treinador, os votos de congratulação por mais um extraordinário resultado que honra a Madeira e o seu desporto, em particular o boccia.”, finaliza.