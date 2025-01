O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, homenageou hoje a equipa do Madeira Andebol SAD, que no passado dia 21 de dezembro conquistou a Supertaça de Andebol feminino.

“É um grande orgulho para a nossa Região”, disse o Chefe do Governo à direção, equipa técnica e atletas.

“Espero que o clube e a equipa continuem a trazer grandes alegrias para a Madeira e para o prestígio do nosso desporto”, continuou Miguel Albuquerque, citado pela comunicação do Governo.

O governante reafirmou o compromisso do seu Executivo, no que diz respeito à construção de um pavilhão para o andebol, nos Louros, que está assegurado, assim como um novo pavilhão multiusos no Caniço, devido à saturação, em termos de prática desportiva, em que se encontra o atual pavilhão do Caniço.

“Está assegurado”, apesar de, no imediato, não ser possível a sua execução devido “a atos políticos irresponsáveis", disse ainda.