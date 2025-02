Jéssica Rodrigues, campeã do mundo júnior de patinagem de velocidade no gelo, foi recebida na Quinta Vigia, esta terça-feira. O presidente do Governo Regional sublinhou o feito e enalteceu o facto de se ter tratado da primeira medalha conquistada por Portugal nesta vertente da patinagem, aproveitando para chamar o Estado às suas responsabilidades quando questionado sobre os apoios aos atletas das modalidades amadoras.

Depois de receber Jéssica Rodrigues e o seu treinador, Alípio Silva, que se fizeram acompanhar de outros atletas e elementos do CDR Prazeres, Miguel Albuquerque foi questionado pelos jornalistas sobre a adequação dos apoios face aos custos elevados dos estágios internacionais, necessários em modalidades como a patinagem no gelo, para a qual não há condições de treino ao mais alto nível na Região. O governante apontou que há ainda apoios das federações e entendeu que também o Estado deve ser chamado a cumprir responsabilidades nos apoios aos atletas.

“Então, o Governo português não tem nada a ver com o assunto? Estamos aqui a representar o país. Conseguimos obter o primeiro título para Portugal e o Estado não tem nada a ver com o assunto? É fundamental que o Estado português, que as federações e as associações também apoiem os atletas que representam o país. Não é só a Região”, afirmou.

Miguel Albuquerque argumentou, em seguida, que o Plano Regional de Apoio ao Desporto (PRAD) garante um apoio “de forma clara, regular” e que vai ser atualizado “logo que houver Orçamento”. O presidente do Governo em gestão não deixou ainda de atirar uma farpa aos partidos da oposição: “Não podem estar a falar do futuro da Madeira e do desporto e andar a brincar aos partidos e a deitar os governos abaixo. Governos eleitos”, sublinhou.

Durante a receção de Jéssica Rodrigues e da comitiva do CDR Prazeres na Quinta Vigia, Miguel Albuquerque assegurou ainda que o Executivo vai apoiar o clube e a autarquia da Calheta com a instalação de uma cobertura sobre a pista dos Prazeres.