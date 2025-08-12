Alberth Elis e Simo Bouzaidi vão reforçar ataque do Marítimo

Os atacantes Alberth Elis e Simo Bouzaidi deverão ser oficializados como reforços do Marítimo a breve trecho.

Internacional pelas Honduras, Alberth Elis tem 29 anos e vinha a atuar pelo CD Olimpia, do seu país natal, desde a época passada.

O extremo, que também pode jogar na frente de ataque, jogou no México e nos EUA antes de rumar à Europa, para alinhar no Boavista, em 2020/21. Seguiu-se uma experiência de três anos em França, onde atuou pelo Bordéus e pelo Brest.

Já o outro reforço é Simo Bouzaidi, que chega do Eldense, clube que na época passada foi despromovido da 2.ª à 3.ª divisão espanhola. O extremo hispano-marroquino de 25 anos enquanto sénior alinhou também pelo Sevilha C, Sevilha B e Córdoba.

É expectável que chegue ainda mais um reforço para o ataque verde-rubro até ao fecho do mercado.

De resto, recordar que o Marítimo contratou neste verão Xavi Grande, Paulo Henrique, Marco Cruz e Martín Tejón.