Alberth Elis e Simo Bouzaidi vão reforçar ataque do Marítimo

Os atacantes Alberth Elis e Simo Bouzaidi deverão ser oficializados como reforços do Marítimo a breve trecho.
Internacional pelas Honduras, Alberth Elis tem 29 anos e vinha a atuar pelo CD Olimpia, do seu país natal, desde a época passada.
O extremo, que também pode jogar na frente de ataque, jogou no México e nos EUA antes de rumar à Europa, para alinhar no Boavista, em 2020/21. Seguiu-se uma experiência de três anos em França, onde atuou pelo Bordéus e pelo Brest.
Já o outro reforço é Simo Bouzaidi, que chega do Eldense, clube que na época passada foi despromovido da 2.ª à 3.ª divisão espanhola. O extremo hispano-marroquino de 25 anos enquanto sénior alinhou também pelo Sevilha C, Sevilha B e Córdoba.
É expectável que chegue ainda mais um reforço para o ataque verde-rubro até ao fecho do mercado.
De resto, recordar que o Marítimo contratou neste verão Xavi Grande, Paulo Henrique, Marco Cruz e Martín Tejón.
No fim da segunda grande guerra o padre luterano, Marin Niemöller, escreveu, em jeito de poema, uma crítica ao silêncio perpetuado pelos intelectuais germânicos...
Como me encontro a banhos no Porto Santo, a ver se me mantenho fit e apanho um tan na mesma leva, vou divertir-me com a trend de pespegar expressões estrangeiras,...
Eis o Governo que nós temos. Um Governo “amigo das famílias”, dizem eles. Um Governo que quer impedir que pais recusem trabalho no turno da noite ou ao...
Se no artigo anterior lancei um olhar sobre os contornos da imigração na Região, hoje, permito-me ir um pouco mais fundo, com a delicadeza que o tema impõe....
Podia ser o nome de um filme. O título de um livro. Ou até mesmo uma promessa no altar... Mas não! É apenas uma reflexão que me tem tirado o sono. Eu penso...
O que significa a palavra social? Depende. Principalmente do que a acompanha. Ou seja, se for antecedida pelos termos habitação, obra, apoio ou causa,...
Ao longo dos últimos cinquenta anos nunca, como nos últimos três, se ouviu falar tanto de imigração em Portugal.
É um fenómeno curioso porque, Portugal...
O que será essa coisa do “politicamente correto” que tantas pessoas dizem detestar? Uma exortação à liberdade total do indivíduo em dizer tudo o que lhe...
DO FIM AO INFINITO
O bombeiro Elmo Manuel encolheu os ombros, ou melhor, enterrou a cabeça nos ombros e manteve-se indiferente durante um ou dois minutos. De repente, sentiu...
Portugal é uma partidocracia plutocrático-maçónica e centralista, com o referendo das normas constitucionais antidemocraticamente proibido... pela própria...
O Benfica selou esta noite a passagem ao play-off de qualificação para a Liga dos Campeões ao vencer o Nice por 2-0 na 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória....
Israel vai permitir a saída para o estrangeiro dos habitantes da Faixa de Gaza que queiram fugir do território palestiniano, anunciou hoje primeiro-ministro,...
Será uma noite memorável para o público do Festival A’NORTE, que poderá assistir a uma viagem sonora entre a herança cultural madeirense e a modernidade...
‘As Pedras’ vão apresentar-se em grande no palco do ART’Camacha. Neste que consideram ser um “berço de talentos, incubador de sonhos, montra de projetos...
Os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) estão com falhas desde a tarde de segunda-feira devido a problemas informáticos na central 112 Lisboa,...
A Autoridade Marítima Nacional, através do Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima do Funchal, em articulação com o Subcentro de Coordenação...
O Governo decidiu hoje prolongar a situação de alerta até às 23:59 de sexta-feira devido às previsões meteorológicas, que apontam para aumento da temperatura...
O JPP entregou esta terça-feira, no Tribunal da Ponta do Sol, as listas para a Câmara e Assembleia Municipal da Calheta.
Basílio Santos, candidato à Câmara...
Um pacote com um quilograma de cocaína foi recolhido durante uma operação de limpeza na ilha Selvagem Pequena, na Madeira, na qual participou o navio Zaire,...
O JPP formalizou, hoje , no Tribunal da Ponta do Sol, a sua candidatura às eleições outubro para o concelho da Ribeira Brava. Neste município, aquele partido...