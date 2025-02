A lista candidata à Associação de Futebol da Madeira, liderada por Rui Coelho, continua a somar apoios e o Juventude Juventude Atlântico Clube - Salesianos (JAC), é o emblema mais recente a subscrever o projeto eleitoral.

Em comunicado enviado à redação, o presidente do Juventude Atlântico, Jorge Lima, realça “a capacidade de trabalho do Rui Coelho e de congregar ideias e vontades em torno de projectos para a comunidade”.

“Aderimos ao projecto convictos de que não haverá alternativa à qualidade que nos foi apresentada”, acrescentou o dirigente.

Na mesma nota, Rui Coelho sublinha a aposta na formação por parte do JAC e aponta-se como um exemplo do que pretende para a AFM.

“Temos várias ideias direcionadas para os escalões de formação, com enfoque numa visão social e de consciencialização para várias problemáticas, mas também de disponibilizar um apoio técnico pró-activo aos clubes. O projecto do JAC pela sua dimensão e história honra e engrandece o nosso projecto com o seu apoio declarado”, afirma Rui Coelho, citado na mesma nota.