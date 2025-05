A Associação de Futebol da Madeira desafiou os clubes finalistas da Taça da Madeira de Seniores a escolher, em caso de vitória, uma instituição a quem doar a receita de bilheteira obtida.

A iniciativa denominada “1€ solidário” recolheu um total de 1203€, equivalendo aos espetadores presentes no Centro Desportivo da Madeira, que, recorde-se, teve transmissão em direto na RTP Madeira pela primeira vez.

A final disputada em Estrela da Calheta e Pontassolense foi vencida pela equipa da Ponta do Sol, cabendo assim à Direção liderada por Orlando Sousa a escolha da instituição beneficiária.

A Direção da Associação Desportiva Pontassolense escolheu o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro. Orlando Sousa referiu que aquela instituição “desenvolve um trabalho meritório em prol dos doentes e das famílias em situações de grande fragilidade física e emocional” aproveitando ainda para congratular a AF Madeira pela iniciativa “que é de louvar”, concluiu.

Por seu turno, Rui Coelho, líder da AF Madeira, saudou o acolhimento dos clubes e o apoio à iniciativa, bem como todos os adeptos que aderiram com alegria ao espírito solidário.

Rui Coelho e Orlando Sousa reuniram com Ricardo Sousa, presidente do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, para proceder à entrega simbólica do donativo e aproveitar para sensibilizar os adeptos do futebol e do desporto em geral para o trabalho da instituição. Por seu turno Ricardo Sousa enalteceu este ato de AF Madeira e do clube Pontassolense: “Mais que o donativo é o reconhecimento que há nestes eventos e muito orgulha no trabalho diário que esta liga contra o cancro exerce”.