A segunda classificativa do Rali do Marítimo/Município de Machico foi interrompida, este sábado, após um acidente a envolver uma das viaturas de competição.

Segundo foi possível apurar, o Peugeot 208 Rally4 da dupla Ivo Sardinha/Marco Leça sofreu um despiste e ficou com alguns danos significativos, impedindo ainda a progressão das restantes equipas em prova, isto numa altura em que ainda faltava apurar o tempo de outros 17 pilotos.

Apesar do aparatoso acidente, as primeiras informações indicam que estará tudo bem com a equipa.