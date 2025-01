Académico de Viseu garante empréstimo de ex-Nacional Nigel Thomas

O extremo neerlandês Nigel Thomas é o segundo reforço do Académico de Viseu no mercado de janeiro, confirmou hoje a SAD do atual sétimo classificado da II Liga portuguesa de futebol.

O jogador, de 23 anos, chega por empréstimo dos dinamarqueses do Viborg válido até final da atual temporada, depois de ter começado a época no Nacional, da I Liga, pelo qual alinhou em 10 partidas oficiais e marcou um golo.

Formado no PSV, Nigel Thomas teve uma primeira experiência no futebol português ao serviço do Paços de Ferreira, em 2022, tendo no final dessa temporada sido transferido para o clube dinamarquês.

É o segundo reforço do Académico nesta reabertura das inscrições, depois de Luís Silva, médio que rescindiu com o AVS e estava sem clube.

Os dois jogadores já trabalham às ordens de Sérgio Vieira na preparação para a receção ao Feirense, que marca a abertura da 19.ª jornada da II Liga, marcada para as 18:00 de sexta-feira, no Estádio do Fontelo, em Viseu.