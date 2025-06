35 golos em 31 jogos esta época. É este o impressionante registo de Martim Gomes, jovem avançado que ajudou os encarnados a conquistarem o tricampeonato em sub-15, o seu segundo título desde que se transferiu do Nacional para o Benfica.

Esta é a notícia que faz hoje a Capa de Desporto, numa Primeira Página que destaca Proença que ‘entrega’ taça a Martínez. O presidente da FPF quis dedicar a conquistada Liga das Nações ao selecionador, apósas críticas de que foi alvo. Comitiva ‘fintou’adeptos à chegada e gerou descontentamento.

Cristiano Ronaldo encerra tabu: fica no Al Nassr.

No Nacional, médio brasileiro Douglas Nathanchega do São Caetano.

No ténis de mesa,Madeira conquista quatro medalhas no 25.º Torneio Ibérico. Leia mais sobre este e outros temas na edição impressa de hoje do seu JM.