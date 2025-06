Aconteceu hoje, na Pousada da Juventude do Funchal, a apresentação da 18.ª edição do Torneio Nacional de Futebol de Rua 2025.

O evento acontece a 6 de junho, no Campo de Jogos da Ribeira Grande, entre as 9h20 e as 17h30, e contará com a participação de 14 equipas, representantes de 10 instituições.

Na ocasião, a vereadora com os pelouros da Juventude e do Desporto, Helena Leal, assumiu o compromisso de analisar a possibilidade de criar um campo de futebol de rua na cidade, em resposta ao desafio lançado por Gonçalo Santos, responsável da Associação CAIS.

“A autarca mostrou-se satisfeita pelo facto de a Câmara Municipal do Funchal voltar a associar-se a este torneio, sublinhando o investimento contínuo do município na promoção da prática desportiva e no apoio ao associativismo. “Desde o início do nosso mandato, aumentámos em mais de 313% o apoio às entidades desportivas, porque queremos uma cidade ativa e um ‘Município Amigo do Desporto’, galardão que renovámos recentemente”, afirmou.

Helena Leal destacou ainda a importância do desporto “não só pelos benefícios evidentes na promoção da saúde e do bem-estar, mas também pelo seu papel determinante no desenvolvimento pessoal, especialmente entre crianças e jovens, dotando-os de competências essenciais enquanto cidadãos, tanto no presente como no futuro”.

A vereadora sublinhou também que “o desporto é uma poderosa ferramenta de inclusão”, agradecendo “o empenho de todos os que tornam este torneio possível e que dão corpo a uma visão também partilhada pelo Município: a de um desporto verdadeiramente inclusivo, onde todos têm oportunidade de interagir”.

Referindo-se à relevância do evento, Helena Leal afirmou que este “é já uma referência a nível nacional, mas sobretudo na nossa cidade e região”, garantindo que “poderão sempre contar com o nosso apoio para tudo aquilo que for necessário”.

O futebol de rua é já uma prática de sucesso comprovado em todo o mundo e em Portugal, sendo promovido pela Associação CAIS desde 2004, com o apoio do Football for Hope (uma iniciativa do organismo máximo do futebol mundial – FIFA) e do Instituto Português do Desporto e Juventude, através do Plano Nacional de Desporto para Todos. Trata-se de um instrumento relevante na criação de consciência social para problemáticas diversas”, detalha comunicado de imprensa.