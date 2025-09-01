18.º aniversário do Centro Desportivo da Madeira com iniciativas para toda a população

O Centro Desportivo da Madeira vai celebrar, ao longo deste neste mês de setembro, os seus 18 anos de atividade com um conjunto diversificado de iniciativas abertas a toda a população.

As comemorações do evento ‘Setembro Desportivo’ têm início no próximo dia 7 (domingo), data oficial do aniversário, com um programa especial que promove a atividade física, a saúde, o lazer e o espírito comunitário, valorizando simultaneamente a prática desportiva federada e o bem-estar da população em geral.

Assim, o programa vai arrancar com a prova ‘Ribeira Brava Vertical Race’, organizada pelo Clube Aventura, a que se seguirá um jogo de futebol solidário entre as equipas sub-19 do Clube Desportivo da Ribeira Brava e do C.S. Marítimo. O dia vai terminar com a entrega de prémios aos participantes, a entrega de donativos ao Centro da Mãe – Instituição Particular de Solidariedade Social, e um momento de confraternização com a partilha do bolo de aniversário.

Ao longo de todo este mês, destaque também para a realização de várias modalidades, entre as quais a batalha de guarda-redes, jogos de ‘Walking Football, Open Day’ no ginásio do empreendimento e Mega Aula de Grupo, que decorrerão no dia 13 de setembro.

No fim de semana seguinte, no dia 20 (sábado), será realizada uma etapa de Teqball e um torneio de ténis promovido pela Associação de Ténis da Madeira.

Entre os dias 23 e 30 de setembro, o Centro Desportivo vai associar-se ainda à Semana Europeia do Desporto, uma iniciativa da Comissão Europeia dinamizada pela Direção Regional de Desporto que promove hábitos de vida saudáveis através da prática regular de atividade física.

Segundo Élia Rodrigues, presidente do Conselho de Administração das Sociedades de Desenvolvimento, “mais do que uma infraestrutura desportiva, o Centro Desportivo da Madeira tem desempenhado um papel essencial na dinamização do desporto e da vida comunitária da Região, contribuindo também para o desenvolvimento económico local e, desta forma, continuaremos a reforçar o compromisso de continuar a crescer com a comunidade, promovendo o desporto, a saúde e o bem-estar.”

De salientar que, desde a sua inauguração, em 2006, o empreendimento localizado na Ribeira Brava tem procurado afirmar-se como um espaço de excelência para a prática desportiva, oferecendo condições para modalidades que vão do futebol ao atletismo, passando pelo ténis, padel, minigolfe, ginásio e atividades ao ar livre através das áreas ajardinadas, de acesso gratuito.

O espaço integra ainda um circuito de manutenção, zonas polivalentes e equipamentos de apoio, concebidos para responder às necessidades de atletas federados, praticantes ocasionais ou famílias que procuram um local único para se manterem ativos.