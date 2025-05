Depois de dar por terminada a Semana da Cultura, a Ribeira Brava prepara-se para receber o XL Encontro Regional de Bandas Filarmónicas, um evento que há 40 anos dá palco ao talento e à união entre os músicos.

Este ano, o destaque do evento, que irá reunir centenas de músicos, vai para a ligação ao Ano Jubilar, como explicou Rafael Mendes, presidente da ABFRAM, durante a apresentação da iniciativa que decorreu ontem, nos Paços do Concelho da Ribeira Brava. “Mais do que apresentar o trabalho desenvolvido ao longo de todo o ano, este encontro é também um momento de confraternização. E, tendo em conta a ligação histórica das bandas às cerimónias religiosas, quisemos integrar o Ano Jubilar, com o hino jubileu a ser interpretado pelas bandas no sábado e no domingo”, expressou.

Para Jorge Santos, vice-presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, trata-se de “uma parceria já bem vincada” no calendário das festividades, e onde vão estar “os mais talentosos músicos da Madeira”.

Também presente na apresentação, Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, destacou ainda o papel estruturante da associação que coordena esta actividade. “É talvez por isso que estamos aqui ao fim de 40 edições. Se não houvesse uma intenção de respeitar o espaço de cada uma das bandas, mas que ao mesmo tempo convocasse todas, nada disto seria possível”, evidenciou o governante, deixando ainda patente que este evento se torna “importante pela música”, mas também “por tudo aquilo que nos traz”.