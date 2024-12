O grupo Xarabanda, da Associação Musical e Cultural Xarabanda, promove, nos próximos dias, um leque de concertos de Natal intitulados ‘Cantigas ao Menino Jesus’.

Em comunicado, o grupo refere que “é importante manter viva os sons e tradições do Natal madeirense”, pelo que o álbum ‘Cantigas ao Menino Jesus’, que já conta com três edições, mostra “o quanto é relevante todo o trabalho de pesquisa feito pela associação, quer a nível da música quer a nível dos instrumentos”.

Para Roberto Moniz, presidente da Associação Xarabanda, “o interesse e aceitação destas músicas e tradição por parte da comunidade é o que mais nos motiva para continuar a fazer recolhas, arranjos, gravações e atuações para divulgar e manter a tradição do Natal madeirense”.

Datas dos concertos

No próximo dia 7, pelas 21h00, terá lugar o primeiro concerto na Noite do Mercado de Santa Cruz. “Para este concerto, de forma a motivar e dar oportunidade aos mais jovens, assim como, apresentar novas sonoridades, o grupo Xarabanda convida dois jovens músicos que se têm destacado na área da música e dos instrumentos, nomeadamente Carlota Freitas na voz e Francisco Jesus na Voz e cordofones madeirenses”, lê-se na nota.

O segundo momento está aprazado para o dia 21, também pelas 21h00, desta feita na Noite do Mercado de Machico.

Já a 27 de dezembro, o apresentar-se-á no palco da Avenida Arriaga, Placa Central do Funchal, “mostrando aos locais e aos turistas aquela que é a ‘Festa’ madeirense, num concerto cheio de belas melodias sacras e profanas da tradição natalícia local”.

Refira-se que a Associação Musical e Cultural Xarabanda, também estará presente no Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias, entre os dias 10 e 17 de dezembro, com uma exposição documental sobre o ciclo de Natal tradicional madeirense, intitulada ‘43 Natais com Xarabanda’. Além desta exposição, no mesmo local terão também lugar concertos propiciados pelos grupos da associação, assim como a venda de alguns materiais publicados alusivos a este ciclo e conversas ‘in loco’.