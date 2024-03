O evento InFashion Music Edition, que o Centro Comercial do Forum Madeira irá acolher já no próximo dia 9 de março, vai trazer à Madeira o artista Virgul e o DJ Ivanhelio.

Com a curadoria do cantor conhecido por temas como ‘I Need This Girl’, o Forum Madeira prepara-se para lançar a primeira playlist do Spotify.

Deste modo, entre os dias 4 e 9 de março, o centro comercial vai desafiar todos os seus seguidores no Instagram a votar nas suas músicas preferidas que farão parte desta PlayList.

Para encerrar o evento e, ao mesmo tempo, celebrar a música e a moda, Virgul e o DJ IvanHelio vão estar presentes na Praça Central, entre as 18 e as 20 horas, onde “os visitantes terão a oportunidade de interagir com os artistas e desfrutar de um momento cultural único”, conforme pode ler-se em comunicado de imprensa.