A fadista Carminho sobe ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, no dia 2 de março, às 19h00, para apresentar o seu mais recente álbum, Portuguesa. Considerada uma das artistas mais marcantes da sua geração, Carminho traz ao Funchal um concerto que promete ser um dos momentos altos da programação cultural, onde tradição e contemporaneidade se entrelaçam numa interpretação única e emocionante.

Desde cedo, Carminho encontrou no fado o seu refúgio natural. Filha da fadista Teresa Siqueira, cresceu rodeada por guitarras e vozes carregadas de emoção. Com uma carreira internacional consolidada, colaborou com artistas de renome como Milton Nascimento, Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil, levando a sua arte a palcos de prestígio mundial.

No seu sexto álbum, Portuguesa, Carminho reafirma o seu compromisso com o fado, aprofundando a sua visão pessoal sobre este género musical que há séculos transporta a alma portuguesa. O espetáculo contará com um grupo de músicos de excelência: André Dias (guitarra portuguesa), Flávio Cardoso (viola de fado), Pedro Geraldes (lap steel guitar e guitarra elétrica), Tiago Maia (baixo acústico) e João Gomes (mellotron), além de uma equipa técnica que garante a envolvência única do concerto.

Dada a forte procura antecipada, os bilhetes estarão disponíveis exclusivamente na bilheteira física do Teatro Municipal Baltazar Dias, a partir de amanhã, dia 22 de fevereiro, às 13h30. A venda será limitada a dois bilhetes por pessoa, com um total de 329 lugares disponíveis (incluindo lugares para pessoas com mobilidade reduzida e acompanhantes). O preço dos bilhetes é de 20 euros.

O horário da bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias é de terça-feira a domingo, das 13h30 às 21h00.

Oficina Pop-up ‘A Música em Mim’ disponível para crianças durante o espetáculo

Para as famílias que desejam assistir ao concerto e não têm apoio de outros cuidadores, estará disponível a oficina ‘A Música em Mim’, uma atividade do projeto PARTICULARIdades, da Casa Invisível. Esta oficina destina-se a crianças dos 5 aos 12 anos, e decorrerá no hall do salão nobre do Teatro Baltazar Dias, das 19h00 às 20h30, em simultâneo com o concerto.

Orientada por Diana Duarte, a oficina propõe um espaço de exploração musical, onde as crianças poderão experimentar jogos musicais, criar composições em grupo e terminar a sessão com uma surpresa especial.

A participação na oficina é gratuita mediante inscrição prévia, através do formulário disponível no site do Teatro Municipal Baltazar Dias. Para efetuar a inscrição, será necessário apresentar o número do bilhete do espetáculo.

Com as Oficinas Pop-Up do PARTICULARIdades, as crianças podem divertir-se e criar enquanto os adultos assistem aos espetáculos. Esta iniciativa visa proporcionar a todas as famílias a possibilidade de usufruírem, em simultâneo, das propostas da programação do Teatro Municipal Baltazar Dias.