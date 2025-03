Lista dos vencedores da 97.ª edição dos Óscares da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos:

Melhor Filme

“Anora”

Melhor Atriz

Mikey Madison, “Anora”

Melhor Ator

Adrien Brody, “O Brutalista”

Melhor Ator Secundário

Kieran Culkin, “A Verdadeira Dor”

Melhor Atriz Secundária

Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”



Melhor Realização

Sean Baker, “Anora”

Melhor Argumento Original

Sean Baker, “Anora”

Melhor Argumento Adaptado

Peter Straughan, “Conclave”

Melhor Filme Internacional

“Ainda Estou Aqui”

Melhor Longa-metragem de Animação

“Flow - À Deriva”

Melhor Curta-Metragem de Animação

“In the Shadow of the Cypress”

Melhor Documentário em Longa-Metragem

“No Other Land”

Melhor Documentário em Curta-Metragem

“The Only Girl in the Orchestra”

Melhor Curta-Metragem em ‘Live Action’

“I’m Not a Robot”

Melhor Fotografia/Cinematografia

“O Brutalista”

Melhor Montagem

“Anora”

Melhor Guarda-Roupa

“Wicked”

Melhor Caracterização

“A Substância”

Melhor Banda Sonora Original

“O Brutalista”

Melhor Canção Original

“El Mal”, de “Emilia Pérez”

Melhores Efeitos Visuais

“Duna: Parte Dois”



Melhor Som

“Duna: Parte Dois”

Melhor Design de Produção/Direção de Arte

“Wicked”