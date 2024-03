‘Um Conservatório Europeu e Premiado’ em exposição no Madeira Shopping

A exposição, visitada esta manhã pelo secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, é composta por dois segmentos principais que oferecem uma visão abrangente sobre as iniciativas e os sucessos do Conservatório: o Núcleo 1 chama-se “Concursos e Alunos Premiados” e neste são enaltecidas as conquistas dos alunos do Conservatório em competições, evidenciando o reconhecimento do talento e do esforço individual, já no Núcleo 2, intitulado “Conservatório Descentralizado e Produtor de Conteúdos”, é explorada a expansão das atividades do Conservatório além das suas instalações físicas, “mostrando seu papel ativo na criação e distribuição de conteúdo cultural e educativo”.

“A exposição é enriquecida com a exibição de vídeos que ilustram a vida artística do Conservatório, incluindo performances de grupos artísticos, professores e alunos, e um totem fotográfico para que os visitantes registem um momento de interação entre o maestro e a sua orquestra. Os visitantes têm, ainda, acesso a espaços informativos localizados ao longo da exposição, com várias informações e QR Codes que remetem para as plataformas online e redes sociais do Conservatório”, remata a mesma nota.

A abertura da exposição contou ainda com a atuação do grupo Si Que Brade.