Esta noite, pelas 21h30, o exterior do MUDAS transformar-se-á no palco de um espetáculo de dança que “dispensa as palavras”.

’Acho inúteis as palavras’ surge integrado no festival Túnel 8 e consiste numa “narrativa sensorial”, na qual “as emoções profundas e as histórias são contadas através do fado”, juntamente com a dança.