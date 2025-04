O Festival da Canção Infantil da Madeira está prestes a começar, prometendo encher o Centro de Congressos da Madeira com talento, criatividade e emoção numa autêntica viagem ao Espaço.

Ao longo da tarde deste sábado, 14 crianças, entre os 4 e os 9 anos, vão interpretar 12 canções originais, num espetáculo que volta a afirmar-se como uma referência na música infantojuvenil a nível nacional.

Esta edição assinala o Dia Mundial do Voo Espacial, data hoje comemorada a marcar a primeira viagem espacial do homem, quando o cosmonauta soviético Yuri Gagarin orbitou a Terra em 1961.Com organização do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, a 44.ª edição do festival contará com transmissão em diferido na RTP-Madeira, permitindo que mais famílias acompanhem este momento especial em data a anunciar.

As canções a concurso são: ‘Para a Minha Mãe’, por Sara Ornelas; ‘Um Coração Semelhante’, por Isabela Spínola; ‘O Dragão do Amor’, por Emília António; ‘É Tempo de Brincar’, por Lara Beatriz e Maju Bonito Oliveira; ‘A Biblioteca do Tudo é Possível’, por Carlota Pinto; ‘Amor’, por Suéli Moniz; ‘Aqui Sou Mais Eu’, por Tomás Santos; ‘Escorrega Espacial’, por Luna Barreto; ‘Na Dança do Arco-Íris’, por Mariana Shoshan; ‘Leva-me Contigo a Voar’, por Ema Aguiar e Alice Sousa; ‘Caravela do Espaço’, por Paulo Silva; e ‘Nuvem de Algodão’, por Leonor Gonçalves.

Com casa bem composta por esta altura, o festival voltará a ser uma verdadeira celebração da infância, da música e da expressão artística.