O número 5 da revista TRANSLOCAL - Culturas Contemporâneas Locais e Urbanas, é lançado na próxima sexta-feira, dia 20, pelas 20h00, no Museu Henrique e Francisco Franco, no Funchal.

‘Tradução’ é o tema central desta edição, abordado na perspetiva de que é “um processo complexo que não se esgota na transferência de um texto numa língua de partida para uma nova versão do mesmo texto numa outra língua de chegada, mas que (com todos os seus riscos, conflitos, negociações, perdas e ganhos) aqui é pensado como dinâmica própria de todas as culturas, e com especial incidência as contemporâneas, locais e urbana”.

Contando, desta vez, com a parceria internacional da Cátedra de Estudos Portugueses Fernando Pessoa (Bogotá, Universidad de Los Andes/ Camões, Instituto da Cooperação e da Língua), o n.º 5 da TRANSLOCAL foi coordenado por Ana Salgueiro (coordenadora residente) e Jerónimo Pizarro (coordenador convidado), reunindo um conjunto de 11 trabalhos assinados por autores de diversas nacionalidades e áreas de investigação ou criação (ensaios visuais; ensaios e artigos científicos; testemunhos de experiências tradutórias; recensões críticas de livros recentemente publicados e que se ocuparam da tradução), a que se junta o editorial dos dois coordenadores do número e, como não podia deixar de ser, textos em tradução.

A apresentação estará a cargo de Alcina Pereira de Sousa, professora auxiliar (com nomeação definitiva) na Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira, onde tem lecionado e orientado teses desde 1993 e onde se doutorou em Linguística Inglesa, Linguística Aplicada em 2005.

Alcina Pereira de Sousa é também, para além de tradutora, investigadora integrada do Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa - ULICES, tendo, como principais interesses académicos, a análise do discurso, a pragmática intercultural, a estilística e a leitura crítica e criativa em língua estrangeira, a interface linguística e literatura, bem como linguagem e identidade.

Os coordenadores do n.º5 e a diretora do Museu Henrique e Francisco Franco, após a apresentação da revista, convidarão os/as presentes a fazerem a leitura em voz alta de alguns dos textos traduzidos e agora publicados na TRANSLOCAL, incluindo-se, entre estes, leitores lusodescendentes que têm o espanhol como língua materna e que, hoje, residem na Madeira.