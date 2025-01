O Município do Funchal, através de dois dos seus trabalhadores, marcou presença na formação “Rigging – Nível I”, que decorreu esta semana no Teatro Virgínia, em Torres Novas. Esta ação integra a 3ª edição do Plano de Valorização e Qualificação dos Recursos Humanos afetos aos equipamentos da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP), uma iniciativa promovida pela Direção-Geral das Artes (DGARTES), em parceria com o Gerador.

A formação reuniu 16 participantes de diversos municípios, incluindo Funchal, Caldas da Rainha, Carregal do Sal, Leiria, Ourém, Sardoal e Torres Novas, tendo como objetivo o reforço das competências técnicas essenciais para a operação e segurança dos equipamentos cénicos e estruturas de suspensão utilizadas em espetáculos e eventos.

O módulo foi conduzido por Pedro Tiago Martins, um dos mais experientes profissionais da área, com um percurso que inclui colaborações com o Cirque du Soleil, a produção técnica da Eurovisão 2018 e consultoria de segurança na Copa do Mundo FIFA 2022.

Este investimento na qualificação dos recursos humanos do Teatro Municipal Baltazar Dias reflete o compromisso da Câmara Municipal do Funchal com a excelência técnica e a segurança na operação dos seus equipamentos culturais, garantindo um serviço de qualidade ao público e às companhias artísticas que utilizam este espaço emblemático.

A próxima e última sessão deste módulo decorrerá nos dias 3 e 4 de fevereiro, no Pax Julia Teatro Municipal, em Beja.