Torre do Capitão recebe mostra ‘Cartas do Funchal’

Abre, amanhã, portas no núcleo museológico de Santo Amaro - Torre do Capitão, a exposição “Cartas do Funchal”, uma mostra evocativa da obra de Alice Sousa.

Esta inauguração decorre pelas 17 horas e contará com a presença do secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, ou não fosse este um espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura.

Conforme informa uma nota enviada à redação, a proposta expositiva, cuja curadoria tem a assinatura de Teresa Jardim, viaja da Ponta Delgada até à Torre do Capitão, no Funchal, concluindo, desta forma, o circuito de itinerância que foi preparado a partir da apresentação de uma primeira mostra homónima no Museu Henrique e Francisco Franco.

De recordar que esta mostra passou depois pelo Solar do Aposento, em Ponta Delgada, São Vicente (15 de fevereiro a 30 de dezembro de 2023).

A circulação desta exposição à Ponta Delgada e agora ao Funchal para conclusão do projeto de itinerância, decorre de uma organização conjunta entre o MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, o Solar do Aposento e a Torre do Capitão, em estreita colaboração com a curadoria desta iniciativa. A mostra poderá ser vista até ao dia 15 de junho do corrente ano, naquele equipamento cultural.