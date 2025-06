O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, em colaboração com a Câmara Municipal da Calheta, a Banda Militar da Madeira e o Coro de Câmara da Madeira, apresenta amanhã, dia 13 de junho, às 21h, no Porto de Recreio da Calheta, a imponente obra ‘The Queen Symphony’, do compositor Tolga Kashif, inspirada na mítica banda britânica Queen.

O concerto reunirá em palco as Orquestras de Sopros do Conservatório, o Coro Juvenil do Conservatório, a Banda Militar da Madeira e o Coro de Câmara da Madeira, numa fusão entre a grandiosidade sinfónica e a energia do rock.

Este espetáculo, integrado nas Festas do Concelho da Calheta, tem a direção coral a cargo da maestrina Zélia Gomes, enquanto a direção orquestral será assumida pelo Tenente Luís Afonso. A entrada é livre.

Inspirada na música da icónica banda britânica Queen, liderada por Freddie Mercury, a sinfonia dá nova vida a êxitos intemporais como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “We Are the Champions” e “Who Wants to Live Forever”, entre outros.

Compositor e maestro de ascendência turco-cipriota, Tolga Kashif dedicou dois anos à criação desta obra-prima, que estreou em 2002 e tem sido apresentada em palcos por todo o mundo.

Embora profundamente enraizada na tradição clássica ocidental, a “Queen Symphony” destaca-se pela sua originalidade, absorvendo influências tão diversas como o rock, a música medieval, a música romântica e a ópera, numa fusão que emociona e surpreende.