No dia 9 de agosto, o Savoy Palace promove um espetáculo com o aclamado tenor internacional Pasquale Esposito.

A noite começará às 19h30, no sofisticado Galáxia Skybar, no topo do hotel, com um cocktail de boas-vindas.

Às 20h30, segue-se um jantar de três pratos especialmente concebido para a ocasião. Às 22h30, o ponto alto: uma atuação intimista de Esposito, num dos cenários mais emblemáticos da ilha.

Natural de Nápoles e atualmente a viver nos Estados Unidos, Pasquale Esposito é reconhecido por unir a herança da ópera clássica a uma abordagem moderna, dando vida a interpretações que cruzam gerações e geografias.

Licenciado em Canto Lírico pela San Jose State University, estreou-se em 2015 na San Francisco Opera, com Two Women (La Ciociara), de Marco Tutino. Soma, até hoje, treze álbuns, quatro especiais aclamados pela PBS e atuações nos maiores palcos e ecrãs internacionais.

Nesta noite especial, Esposito será acompanhado por dois dos mais destacados músicos italianos: o maestro Adriano Pennino, figura de referência no Festival de Sanremo, conhecido pelos seus arranjos sofisticados e colaborações com artistas de renome; e Pippo Seno, guitarrista aclamado pelo seu som mediterrânico elegante e expressivo.