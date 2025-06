Chega, hoje, ao fim, o Festival ‘Aqui Acolá’, promovido pela Câmara Municipal da Ponta do Sol.

De entre as várias iniciativas que vão decorrer até o fim da noite, destaque-se o momento de magia que está a decorrer na vila da Ponta do Sol, mais concretamente no adro da Igreja, e que está a registar forte presença de miúdos e graúdos.

Mais tarde, há concertos.