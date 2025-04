Teatro do Avesso no Baltazar Dias com comédia ‘Happy Hour’

O Teatro do Avesso sobe ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, com a comédia ‘Happy Hour’ nos dias 2, 3 e 4 de Maio.

A peça conta com a adaptação e encenação de João Pedro Ramos e João Gouveia, a partir do texto de Jean-Pierre Martinez, tradução e produção executiva de Maurícia Gabriel, direção técnica, desenho de luz e sonoplastia de Luís Melim e fotografia e design de Roberto Ramos.

Quanto ao elenco esse é composto por João Paulo Gouveia (Severino), Carolina Abreu (Júlia) Hélder Agrela (Alberto) e João Pedro Ramos (Fiona).

‘Happy Hour’ é a 20.ª produção do Teatro do Avesso, tendo se estreado a 27 de junho de 2024 no MUDAS, na Calheta, no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, e mais recentemente na Fábrica da Criatividade, em Castelo Branco. A peça chega agora ao Funchal, tendo já sido assistida por mais de um milhar de pessoas.

Esta comédia noturna é uma peça que explora os temas da solidão, da busca por conexão e da importância da comunicação de forma leve e divertida. Através de personagens cativantes e situações hilariantes, a peça convida o público a refletir sobre suas próprias vidas e a celebrar a beleza da imperfeição humana.

Sinopse:

Num bar noturno decadente, frequentado por almas perdidas e corações solitários, a Happy Hour torna-se o palco de encontros inesperados, revelações surpreendentes e momentos hilariantes.

Um barman serve de confidente para clientes solitários que têm encontros com parceiros misteriosos encontrados na internet, enquanto degustam do cocktail especial da casa.

À medida que a noite avança e as bebidas fluem, as inibições diminuem e as máscaras caem. Os personagens abrem-se, compartilhando os seus sonhos, suas frustrações e desejos mais profundos.

Entre risadas e lágrimas, a Happy Hour transforma-se num microcosmo da vida, onde a comédia e o drama se entrelaçam para revelar a fragilidade e a beleza da alma humana.