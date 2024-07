O Teatro Bolo do Caco participou, na última semana, no VIII Encontro Internacional de Estátuas Vivas de Águeda, que se realizou no distrito de Aveiro, integrado no Festival AgitÁgueda.

O grupo madeirense apresentou-se no evento com a estátua viva ‘Família Madeirense’, uma criação de Cristiana Nunes que é um reflexo do património cultural e imaterial da Região. Inserida num encontro com 13 estátuas vivas provenientes de várias partes do mundo, as cerca de 1.300 pessoas que participaram numa votação atribuíram o segundo prémio a este projeto do Teatro Bolo do Caco, enchendo os seus criadores de “muito orgulho e felicidade”.