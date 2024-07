O Summer Opening regressa, na sexta-feira, ao Parque de Santa Catarina, para uma décima edição com nomes de peso e com um orçamento que ultrapassa os 800 mil euros.

O evento, que decorre nos dias 12, 13, 19 e 20 de julho, foi apresentado esta segunda-feira no Salão Nobre da CMF e tem no seu cartaz artistas e grupos como Sérgio Godinho, Da Weasel, Ivandro, Julinho KSD, Pedro Mafama e Van Zee.

Com a sua primeira edição em 2013, este que é um dos maiores festivais de música a acontecer na Região conta com nove edições realizadas, tendo apenas sido interrompido do ano da pandemia. O Summer Opening “tem feito serviço público”, reconheceu Gonçalo Camacho, da organização, uma vez que já trouxe à Região nestes 11 anos “mais de 150 atuações e mais de 50 estreias”. No festival de 2024, passam pelo Parque de Santa Catarina durante quatro dias mais de 35 artistas, muitos deles madeirenses, entre eles Van Zee, que irá encerrar o palco principal no último dia.

No âmbito de um protocolo entre a Câmara Municipal do Funchal e a empresa Sons de Pérola, entidade organizadora, a autarquia apoia financeiramente o Summer Opening com uma verba de 14 mil euros, à qual se acresce a isenção de taxas municipais inerentes de acordo com o Regulamento Geral das Taxas, outras receitas e licenças municipais, o que eleva o apoio para cerca de 18.500 euros.

O protocolo foi hoje assinado, sendo que, na ocasião, a presidente da CMF, Cristina Pedra, realçou a grandeza e ”excelência” deste evento, bem como o ”conjunto de iniciativas, que são de interesse público” e que estão associadas ao festival.

Em concreto, a autarca relembrou a vertente social, resultante de uma “parceria com a Secretaria Regional da Saúde Proteção Civil, que através da UCAD irá fazer diversas ações de sensibilização de comportamentos de risco”, inclusive “de planeamento familiar” e “atividades para a prevenção e redução do consumo de drogas”, apontando também que a autarquia tem feito desta questão – o não às drogas – uma das suas apostas.

Além disto, a autarca apontou a “vertente ambiental”, nomeadamente com a não utilização dos copos de plástico.

De realçar que o programa do Summer Opening distribui-se por dois palcos, o principal, com 13 atuações, e o Azáfama Eletrónica, com 12.

Confira o programa da 10.ª edição do Summer Opening