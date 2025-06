A companhia irlandesa Instant Dissidence está de regresso à Madeira com a sua nova criação artística “SlowTides: Viagens Corporizadas e Narrativas Insulares”, atualmente em desenvolvimento no Estúdio de Criação Artística do Funchal, entre os dias 16 e 30 de junho.

Dando continuidade ao projeto anterior SlowMo, esta nova iniciativa mergulha nas múltiplas dimensões da insularidade, cruzando identidades culturais, realidades sociopolíticas e ecológicas, com o corpo em movimento como ponto de partida e forma de expressão.

“SlowTides” percorre várias ilhas da Europa — Irlanda, Tenerife, Madeira e Suomenlinna (Finlândia) — com uma abordagem centrada em viagens lentas e sustentáveis, privilegiando deslocações por comboio e barco e o enraizamento no contacto direto com as comunidades locais.