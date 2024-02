O artista português Sérgio Godinho é a mais recente confirmação na edição de 2024 do festival Summer Opening.

A celebrar a sua carreira e os 50 anos da revolução dos cravos, Godinho traz à Madeira o espetáculo ‘Liberdade 25’, que conta com quatro coliseus já esgotados em Lisboa e Porto.

É no dia 12 de julho que o artista irá apresentar no Funchal, no Parque de Santa Catarina, um espetáculo que passa em revista “a rica discografia constituída por 20 álbuns em estúdio e de 10 registos ao vivo, sem esquecer um olhar atento à ‘liberdade’ que outros anunciaram e a que Sérgio se propõe dar voz”, desvendou a organização.

A isto, prossegue a nota divulgada esta terça-feira, acrescenta-se “um renovado olhar com a cumplicidade de Os Assessores, também por temas que o tempo não fez esquecer mas afastou do palco”.

Refira-se que entre as confirmações já anunciadas para o Summer Opening constam Da Weasel e Eu.Clides, que sobem também ao palco no primeiro dia do evento, que decorre entre 12 e 20 de julho.

No dia 13, chega à Madeira o ‘Revenge of the 90’s’, sendo que a 19 de julho atuam Ivandro, Julinho KSD, Veigh e Zarco, com Maya Blandy, Pedro Mafama e Van Zee a atuar no último dia. Mais nomes serão anunciados em breve, mas os bilhetes podem já ser adquiridos nos locais habituais.