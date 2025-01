O cartaz da Semana do Mar 2025 vai encerrar em grande, ao som da voz de uma das maiores referências da música portuguesa.Tony Carreira, ícone das baladas românticas que conquistaram milhões de fãs ao longo de décadas, vai subir ao palco no último dia do evento, 27 de julho, numa noite marcada pela emoção e nostalgia que terá início com o concerto do artista madeirense Márcio Amaro.

Com uma carreira que atravessa gerações, Tony Carreira regressa ao município três anos depois, prometendo novamente atrair milhares de pessoas à frente-mar do Porto Moniz, onde vão ecoar os seus maiores sucessos.

Entre as canções mais esperadas, estão clássicos como ‘Sonhos de Menino’, ‘Depois de Ti (Mais Nada)’ e ‘A Vida Que Eu Escolhi’ cujas letras, carregadas de emoção, deverão criar experiências de forte conexão e interação com o público.

Na sua discografia mais recente, destaca-se o tema ‘Vou-te Amar’ – lançada em dezembro do ano passado – , uma homenagem à sua filha, Sara Carreira, que morreu em dezembro de 2020 num acidente de viação.

Com mais de 3 milhões de discos vendidos, o cantor continua a emocionar gerações e, em março, estará de volta ao palco da MEO Arena, em Lisboa, para o seu 26.º concerto nesta icónica arena, celebrando mais um grande marco da sua carreira.

Anunciados estes dois últimos nomes, fica então fechado o cartaz da Semana do Mar 2025, que decorre entre os dias 22 e 27 de julho.

Recorde-se que, conforme tem noticiado nos últimos dias o JM, o leque de artistas deste ano contempla António Zambujo, Wilson Correia, Orquestra de Jazz do Funchal, Tiago Sena Silva, Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz, Ernesto Macedo Jorge Ferreira, Gabriel o Pensador, Miro Freitas, Xutos e Pontapés, Catarina Melim, Plutónio e os Garcias.