A Câmara Municipal de São Vicente organiza, no próximo dia 18 de julho, uma festa ao pôr do sol aberta a toda a comunidade, no âmbito da sua Política Municipal de Juventude. O ‘sunset’ decorrerá entre as 20h00 e a 01h00, na baía dos Juncos, com entrada livre e animação musical a cargo do DJ Amériko Nunez.

Pensado especialmente para os jovens em período de férias, o sunset pretende também envolver pessoas de todas as idades, promovendo o convívio num ambiente informal e descontraído, com o cenário natural da baía como pano de fundo.

A autarquia destaca que esta é uma oportunidade de confraternização intergeracional, inserida no calendário de atividades de verão promovidas pelo município.