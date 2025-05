O Santa Cruz em Flor encerra, este domingo, com um vasto programa, no qual se entrega o cortejo Clássicos em Flor, que fará desfilar pelas ruas de Santa Cruz 25 carros clássicos e 121 figurantes do grupo FT – Fitness Team.

A animação no centro Histórico começa às 16h00, com teatro - Esquadrão Amor Vs. Madame Bullying, com Eva Marques, Mariana Baeta, Laura Aguilar e Pedro Araújo Santos. Pela mesma hora, o Teatro Bolo do Caco fará animação de rua com O Velhão de Ouro.

Depois do já referido cortejo ‘Clássicos em Flor’, às 18h terá lugar a entrega de prémios do Concurso Santa Cruz em Flor, seguindo-se, pelas 18h30, um concerto com a Orquestra de Bandolins da Casa do Povo da Camacha, e pelas 19h30 o concerto ‘Entre Ilhas’ – Projeto Macaronésia Sons do Atlântico.

“E é com esta programação que chega ao fim um cartaz que se iniciou a 2 de maio e que durante 7 fins de semana trouxe uma panóplia de iniciativas ao centro de Santa Cruz”, refere a autarquia em comunicado, acrescentando que o evento “teve início com 600 crianças de várias escolas do concelho, que construíram o Muro da Paz no Jardim Municipal, num momento de beleza e esperança; com a apresentação dos oito cenários em flor presentes em vários pontos da sede de concelho, e com a inauguração da exposição de desenhos científicos de flores endémicas, de Elisabete Henriques, que ainda poderá ser vista na Casa da Cultura até próximo dia 14 de junho”.

A artista refere na folha de sala da exposição: “Flores no papel com forma e cor, luz e sombra, essências da ilha e de outras geografias. Elas inspiram-me pelo seu esplendor e beleza!”

Nas palavras da ilustradora “FLOR D’ALMA, é uma homenagem a todas as pessoas que, considero jardineiras/os d’Alma, que amam cuidar da natureza e anseiam pelo seu sorriso através das flores.”

Muitas das pinturas patentes foram criadas de propósito para esta exposição. As obras são, maioritariamente, em técnica da aguarela, sendo algumas a lápis de cor.

De resto, este Santa Cruz em Flor tem “novamente um saldo bastante positivo, tendo atraído pessoas de toda a ilha para um cartaz que já se afirmou no panorama regional”.