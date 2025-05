O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará amanhã, pelas 17 horas, no Museu das Cruzes, onde será apresentado a edição “Roteiro: Capelas ao Luar (2016-2020)”, uma iniciativa da Secretaria do Turismo, Ambiente e Cultura, onde se dá a conhecer um conjunto de capelas que foram então visitadas no âmbito daquele projeto.

Ao todo foram visitadas 27 capelas, da esfera pública, diocesana e privada. Foram percorridos os municípios do Funchal, Câmara de Lobos, Ponta do Sol, Calheta, Santa Cruz, Machico e Porto Santo.

Devido ao grande número de visitantes e à grande aceitação dos folhetos desdobráveis, que esgotavam na visita, nasceu a ideia de organizá-los, com devidas atualizações, em livro. Assim nasceu o Roteiro.

Não é um livro académico, com informação documental, notas de rodapé, etc., mas apenas um roteiro das capelas visitadas, com textos simples, de fácil leitura, com a respetiva localização

geográfica do templo, etc., destinado a um público curioso e interessado.

No entanto, os autores dos textos primaram pelo rigor histórico, consultando fontes documentais, disponíveis nos arquivos nacionais e regionais, fontes impressas e vasta bibliografia.

Deste Roteiro ressalve-se a organização, a apresentação, a coordenação de Francisco Clode de Sousa, a investigação e os textos (de Rita Rodrigues e Paulo Ladeira), o design (de Pedro Clode com apoio à paginação de Jorge Abreu) e as fotografias (quer do fundo do inventário da DRC/DSPC, quer de colegas e visitantes que foram disponibilizando e partilhando online os seus registos fotográficos).

O projeto CAPELAS AO LUAR é uma iniciativa de oferta cultural da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direção Regional da Cultura e da Direção de Serviços de Património Cultural.

Iniciou-se em 2016, tendo-se prolongado até 2020, sendo interrompido por circunstâncias inerente à Covid19. (Em 2023 e 2024 realizaram-se duas atividades no âmbito da iniciativa).

Entre 2016 e 2020 o projeto contou com mais de 3.500 participantes