O mês de junho traz o Festival do Atlântico de volta ao Funchal e a Savoy Signature preparou propostas exclusivas para aqueles que pretendem assistir aos espetáculos pirotécnicos num ambiente sofisticado e com vistas deslumbrantes sobre a baía da cidade. Nos hotéis Savoy Palace, Royal Savoy, NEXT e Gardens, cada rooftop oferece um cenário distinto para viver as noites de sábado com intensidade – cruzando a beleza do espetáculo pirotécnico com experiências gastronómicas e culturais memoráveis, sempre com o serviço de excelência que define a coleção Savoy Signature.

Savoy Palace – Galáxia Skybar

Durante todos os sábados de junho, o Galáxia Skybar preparará um elegante cocktail dînatoire, com sushi e bebidas, para hóspedes e visitantes. A partir das 20h30, o rooftop do hotel transforma-se num cenário privilegiado para assistir ao espetáculo de fogo de artifício, acompanhado por uma experiência gastronómica superior. Para prolongar a animação, a noite continua em ritmo vibrante a partir das 22h30, com a atuação de um DJ residente, convidando a desfrutar da atmosfera cosmopolita e envolvente do Galáxia Skybar.

Informações e reservas: Sábados, 7 a 28 de junho às 20h30

Cocktail Dînatoire:70€ por pessoa com bebidas à refeição | 55€ sem bebidas à refeição

+ 351 969 882 020 | fb.callcentre@savoysignature.com

Royal Savoy – Thatcher’s Bar

O lobby bar do Royal Savoy revela-se outro local ideal para assistir ao fogo de artifício. Com vista sobre a baía e uma atmosfera sofisticada, o espaço convida residentes e visitantes a desfrutarem de noites envolventes, onde a música ao vivo se funde com o espetáculo pirotécnico, criando uma harmonia perfeita entre som e luz. As noites no Royal Savoy, incluem uma carta rica em gins, runs, cervejas e cocktails, além de uma variedade exclusiva de tapas, queijos e enchidos.

Informações: Sábados, 7 a 28 de junho

+351 291 213 500 | royal@savoysignature.com

NEXT - Cloud Bar

Situado no inovador NEXT, o Cloud Bar é o local perfeito para viver o espírito jovem e contemporâneo da cidade durante o Festival do Atlântico, saboreando os cocktails e mocktails mais coloridos e instagramáveis da Madeira. A carta do Cloud Bar inclui ainda uma seleção diversificada de vinhos, bebidas espirituosas e snacks, pensada para agradar a todos os gostos.

Em destaque no dia 7 de junho, o espaço recebe mais uma festa Cloud Sensations cheia de energia e música que promete marcar o primeiro fim de semana do mês com uma noite inesquecível no topo da cidade.

Informações: Sábados, 7 a 28 de junho

+351 291 205 700 | reception.next@savoysignature.com

Gardens – Panoramic Rooftop

Com uma vista deslumbrante para assistir ao fogo de artifício, o Gardens prepara jantares intimistas no Panoramic Rooftop para as noites do Festival do Atlântico. Com início às 20 horas, a equipa de cozinha do hotel apresenta um menu específico com bebidas incluídas, que promete uma combinação perfeita entre gastronomia e o cenário envolvente. Destacam-se o filete de salmão a baixa temperatura, acompanhado por camarão, puré de aipo e batata recheada, e o naco de lombo com micro legumes e batata duquesa trufada. Para terminar, a frescura cítrica da tarte de limão encerra o jantar com um toque leve e sofisticado — enquanto o céu se ilumina sobre a baía do Funchal.

Informações e reservas: Sábados, 7 a 28 de junho às 20h00

Jantar: 59€ por pessoa

+351 291 213 600 | gardens@savoysignature.com