Foi apresentada esta terça-feira a edição número 75 da Revista Islenha, numa celebração de um percurso de quase quatro décadas desta publicação de referência no panorama bibliográfico e cultural da Madeira.

Rita Rodrigues, diretora da revista, destacou na apresentação, que decorreu no Museu Frederico de Freitas, o contributo dos vários diretores, autores e colaboradores que ao longo do tempo garantiram a longevidade e qualidade do projeto. Sublinhou ainda a diversidade de temas abordados na presente edição, que vão da arte à linguística, passando pela história, música, tradições e património imaterial, com especial realce para o artigo de Márcia de Sousa sobre Lourdes Castro, artista autora da obra escolhida para a capa desta edição.

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, enalteceu a continuidade e o rigor científico da revista desde a sua criação, em 1987, e agradeceu o envolvimento de todos os que têm colaborado com a publicação. Sublinhou a importância da Islenha enquanto instrumento de preservação e valorização do património cultural madeirense, reiterando o apoio governamental à sua edição.

Na ocasião, foi também anunciada a intenção de lançar, em 2026, uma edição especial dedicada aos 50 anos da Autonomia da Madeira.

Os números 76 e 77 já se encontram em preparação, conforme adiantou Rita Rodrigues.