‘Reflexões no Tempo’ preserva memória e obra de John dos Passos

A obra ‘Reflexões no Tempo: Dos Passos Revisitado’ apresentada, esta tarde, no Centro Cultural John dos Passos (CCJDP), na Ponta do Sol, é o primeiro volume de uma nova coleção da Secretaria Regional de Turismo e Cultura (SRTC), na qual é preservada a memória e obra do escritor norte-americano com descendência madeirense.

Tal como explicou Ana Isabel Moniz, presidente do Conselho de Cultura da Universidade da Madeira, na apresentação, a publicação, coordenada por Bernardo Vasconcelos, é composta por 160 páginas de investigação sobre a vida e obra do escritor, na qual é percetível “a influência da passagem do tempo e a perspetiva sobre o passado”.

Este volume, além de perpetuar no tempo a herança de John dos Passos, “é também uma sentida e merecida homenagem a Maria do Carmo da Cunha Santos” e ao seu contributo no CCJDP.

Maria do Carmo foi também lembrada, na ocasião, por Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura, por “depois de uma luta consistente, permanente e saudavelmente teimosa” ter consigo que o Centro Cultural John dos Passos existisse, “despertando no conhecimento regional uma realidade que estava deixada na história, que embora não estivesse esquecida, não estava lembrada porque não era cultivada”.

Quanto a John dos Passos, o governante considerou tratar-se de “um dos escritores modernistas norte-americanos de maior referência, com esta ligação à Madeira”, que “naturalmente que empresta [à Região] uma presença que é atual, bastante qualificada”.

Mais deixou o dirigente uma nota de agradecimento ao coordenador da obra, Bernardo Vasconcelos, “pelo tempo que dedicou ao Centro Cultural e a forma como o fez”. “É uma pessoa empenhada que viveu intensamente esta realidade e nunca desistiu”, louvou.

Por sua vez, Rubina Leal, vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, fez questão de enfatizar que sendo a Região “um dos melhores destinos do mundo”, é também “um destino com uma oferta cultural que motiva orgulho”, enfatizando a “grande preocupação” da SRTC em “elevar estas iniciativas (...) trazendo para a comunidade aqueles que por aqui passaram e representaram a Região”.

A exemplo disso está este livro sobre John dos Passos, figura que Rubina Leal sublinha que “marca” a Madeira. “Devemos nos orgulhar da sua passagem”, referiu, considerando que esta publicação “é interessante por aquilo que [o autor] fez” e pela “forma como olhava para aquele tempo”.