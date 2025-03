A escritora Raquel Lombardi é uma das autoras convidadas da Semana da Cultura 2025 da Ribeira Brava, uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal, que decorrerá de 25 de abril a 4 de maio do corrente ano. O evento celebra a riqueza cultural e literária, proporcionando momentos de partilha e reflexão com diversos autores e artistas.

No dia 28 de abril, às 14h, Raquel Lombardi fará a apresentação do seu livro ”Cada Um é Como É”, uma obra que promove a diversidade e a aceitação, sensibilizando crianças e adultos para a importância do respeito pelas diferenças físicas, culturais e étnicas. O livro destaca valores essenciais como a empatia, amizade, solidariedade e entreajuda, mostrando que a convivência harmoniosa e a valorização da individualidade são fundamentais para o ser humano.

Este livro já foi apresentado na Feira do Livro de Lisboa, em maio de 2024, e na Semana Regional da Pessoa com Deficiência, consolidando-se como uma obra de referência na promoção da inclusão. Além disso, tem sido explorado em contexto escolar, nomeadamente na Escola B1/PE do Estreito de Câmara de Lobos e na Escola B1/PE do Garachico, onde envolveu os alunos de forma participativa e artística. Através destas iniciativas, o livro destaca-se como uma ferramenta educativa essencial, incentivando a reflexão sobre a aceitação, a diversidade e o respeito pelas diferenças.

A Semana da Cultura 2025 na Ribeira Brava, promete ser um evento enriquecedor, incentivando o diálogo e a reflexão sobre temas fundamentais para a construção de uma sociedade mais inclusiva e justa.