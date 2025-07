Os concertos gratuitos e as provas de aptidão profissional integradas no Funchal Jazz 2025 continuam a decorrer no auditório do Jardim Municipal.

Recorde-se que, a partir da edição de 2022, a CMF decidiu reformular o modelo do Festival de Jazz, alargando-o de três para oito dias e expandindo os palcos até ao Auditório do Jardim Municipal , com o objetivo claro de dar mais espaço e visibilidade aos talentos locais e valorizar o jazz madeirense.

Fora estes concertos do Auditório do Jardim Municipal e também das Jam Sessions e ainda algumas actuações de rua, o Funchal Jazz tem os seus grandes concertos, durante três noites no Parque de Santa Catarina, já a partir de quinta, com João Barradas Trio

featuring Jonathan Kreisberg, na primeira parte, e Ambrose Akinmusire, na segunda, seguindo-se, sexta, Carlos Bica & Azul featuring Frank Möbus & Jim Black , numa noite que termina com Lakecia Benjamin, encerrando estes concertos, no sábado, com Fred Hersch trio e Maria Schneider & Orquestra de Jazz do Funchal.