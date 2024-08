Ao longo de uma semana, entre 18 e 25 de agosto, a Câmara Municipal do Funchal preparou um vasto leque de atividades culturais, musicais e desportivas com vista a assinalar o 516.º aniversário do Dia da Cidade, comemorado a 21 de agosto.

O programa de comemorações foi apresentado, esta manhã, por Cristina Pedra, presidente da autarquia, no salão nobre da edilidade, onde convidou todos os munícipes a se juntarem a esta “panóplia de eventos”.

A primeira atividade realizar-se-á no dia 18, com o Funchal a voltar a ser palco, pelo segundo ano consecutivo, do Grande Prémio do Funchal em Supermoto, na Avenida do Mar. “A prova mais prestigiada a nível nacional desta modalidade”, realçou a autarca, adiantando que estão confirmados 17 pilotos nacionais e regionais e um espanhol.

No dia 19 de agosto, às 18h00, decorrerá a abertura da Galeria Impulso, localizada na Zona Velha. Trata-se de um “novo complexo dedicado à cultura”, em mais uma aposta da CMF nos jovens artistas regionais.

Já no dia 20, será inaugurada a exposição ‘Memórias da Cidade’, foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias. “Aqui trouxemos um elemento da história da cidade”, explicando que a mostra, preparada e elaborada pelo Arquivo Municipal, “conta as memórias da cidade desde o século XIX ao século XX”. Esta exposição será itinerante, passando por todas as freguesias do concelho.

Na noite desse mesmo dia, subirá ao palco do auditório do Jardim Municipal do Funchal, às 21h00, o espetáculo musical ‘Coração Na Boca’ – de entrada livre - , o qual tem sido divulgado pelo JM. A presidente relevou o facto de este ser um concerto “inovador”, criado de raiz para a efeméride, e só artistas regionais que estão a traçar carreiras marcantes. O elenco é composto por 19 artistas locais entre cantores, músicos e bailarinos. Os cantores (João Borsch, Mela, Elisa, Tiago Sena Silva, Guilherme Gomes, Marco Olival e Diana Duarte) serão convidados a rever os seus temas musicais originais mais marcantes, com o arranjo musical de Gonçalo Sousa.

Em palco estarão também jovens bailarinos, que irão interpretar com movimentos de dança contemporânea, coreografias originais da autoria de Juliana Andrade.

O ponto alto das celebrações será, inevitavelmente, o dia 21 de agosto, Dia da Cidade do Funchal, onde, a partir das 09h00, arrancarão as comemorações institucionais e oficiais, começando com os hinos e o hastear das bandeiras, na Praça do Município. Segue-se a missa solene na Igreja do Colégio, às 09h30, e a sessão solene, às 10h30, na Assembleia Municipal.

Vários homenageados

Note-se que, durante a cerimónia, serão homenageadas cinco personalidades com a atribuição da Medalha de Mérito Municipal, Grau Ouro João Carlos Abreu, José Viale Moutinho, José António Gonçalves, Francis John Zino e João Carlos Nunes, que se destacaram em diversas áreas, desde a governação, turismo, literatura e cultura, comunidades e natureza e ciência. Serão ainda agraciados com a Distinção Municipal ‘Munícipe Centenário’ 4 munícipes das freguesias de São Martinho, Santa Maria Maior e São Roque.

A autarquia vai também homenagear com a Medalha de Assiduidade e Bons Serviços 82 funcionários. 33 grau ouro (35 anos de serviço completos); 27 grau prata (25 anos de serviço completos); 22 grau prata (15 anos de serviço completos). Será ainda agraciado um funcionário com a Medalha de Bons Serviços Municipais.

Neste dia há a assinalar ainda a realização da 14.ª Edição do Funchal Outdoor, com diversas atividades e aberta à comunidade, unindo a atividade física e o lazer.

As atividades continuam no dia 24, com a 21.ª edição da Regata de Canoas Tradicionais do Funchal, estando prevista a participação de 40 canoas. O programa encerra, dia 25, com uma prova de automobilismo- Drift Município do Funchal 2024-, na Praça da Autonomia, entre as 09h30 e as 18h00. Trata-se da 2ª. Edição da Cidade do Funchal e contará com 18 veículos participantes.

A finalizar, no mesmo dia, entre as 10h00 e as 12h00, terá lugar, na baía do Funchal, outra prova de canoagem” NELO 510 CUP III e IV, com 50 participantes.

Ainda no dia 25, realiza-se, às 11h00, a prova José da Silva ‘SACA’, a mítica prova de mar, de 1000 metros que liga o Cais da Cidade do Funchal ao Complexo Balnear da Barreirinha.

Cristina Pedra terminou, vincando que “a celebração é com os funchalenses, é para os funchalenses e pelos funchalenses”.