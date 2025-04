O Presidente da República lamentou hoje a morte do cantor Nuno Guerreiro, referindo que contava com a sua participação nas comemorações do 10 de Junho, que vão ser no Algarve, de onde era natural.

O cantor Nuno Guerreiro, que foi a voz da Ala dos Namorados, morreu hoje aos 52 anos, em Lisboa.

Numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa “apresenta os seus sentidos pêsames à família de Nuno Guerreiro, hoje precocemente falecido”.

“Nuno Guerreiro, com cujo contributo contávamos na celebração do 10 de Junho em Lagos, marcou a música portuguesa nas últimas duas décadas”, lê-se na nota.

Nesta mensagem de pesar do chefe de Estado, refere-se que Nuno Guerreiro foi vocalista do grupo Ala dos Namorados “e nunca deixou de intervir no plano autárquico e nacional, incentivando jovens gerações, em particular em Loulé”.

Nascido em Loulé, em 1972, cidade onde atualmente vivia, Nuno Guerreiro tornou-se célebre como vocalista da Ala dos Namorados, na década de 1990, com temas como “Solta-se o beijo”, “Fim do mundo” ou “Loucos de Lisboa”.

De acordo com informação da HM Música, agência que o representava, mudou-se para Lisboa na adolescência, para estudar dança no Conservatório.

Participou em espetáculos dos Diva e de Carlos Paredes e no primeiro álbum de Rodrigo Leão, “Ave Mundi Luminar”.

Em 1992, Nuno Guerreiro juntou-se à Ala dos Namorados, banda criada por João Gil e Manuel Paulo, e da qual também fez parte José Moz Carrapa.

Ao longo de 30 anos, a banda editou oito álbuns de estúdio, dois álbuns ao vivo e uma compilação de “grandes êxitos”.