O arranque oficial da semana eurovisiva aconteceu hoje, com a realização da ‘Turquoise Carpet’, o evento de boas vindas às delegações participantes. Contudo, durante a transmissão em direto da passadeira turquesa da Eurovisão 2025, este domingo, em Basileia, os NAPA, representantes de Portugal com a canção ‘Deslocado, foram os únicos entre as 37 delegações a não serem exibidos na transmissão em direto do desfile.

A emissão, conduzida através do canal oficial do festival no YouTube, mostrou a chegada de todas as delegações à passadeira, mas ignorou a presença portuguesa. Os NAPA só apareceram momentos antes do final da transmissão, numa curta entrevista igual à que foi realizada com todas as delegações após o desfile.

A situação gerou de imediato reações nas redes sociais, com internautas a referirem nunca ter visto um país “ser ignorado desta forma”. Outros sugerem que a RTP deve apresentar uma queixa formal à EBU (União Europeia de Radiodifusão), questionando a razão pela qual apenas Portugal foi excluído do segmento mais visível do evento de abertura.

A cerimónia, que incluiu um desfile pelas ruas de Basileia até à Eurovision Village, visa celebrar a diversidade e dar visibilidade a todos os participantes.

Não obstante o lapso da organização, a RTP divulgou algumas imagens da experiência dos madeirenses na Turquoise Carpet, marcada por aplausos, sorrisos e várias entrevistas: