O Porto Moniz recebe no dia 26 de julho, sábado, um dos nomes mais sonantes do hip-hop e da música urbana portuguesa: Plutónio. O aclamado rapper encabeça o quinto dia da Semana do Mar, que decorre entre 22 e 27 de julho, numa noite que terá a sua abertura com as vozes talentosas dos irmãos madeirenses Garcias.

Conhecido por músicas como ‘Cafeína’, ‘Meu Deus’, ‘Vergonha na Cara’ e ‘Somos Iguais’, Plutónio promete agitar a frente-mar do concelho com as suas letras envolventes, aliadas a batidas cativantes que fundem rap, R&B e influências afro.

Com várias certificações de ouro e platina ao longo da sua carreira, o artista já lançou até à data cinco álbuns de estúdio, destacando-se ‘Histórias da Minha Life’ (2013), ‘Preto & Vermelho’ (2016), ‘Sacrifício: Sangue, Lágrimas & Suor’ (2019), ‘ORDEM & PROGRESSO’ (2023) e ‘Carta de Alforria’ (2024).

De lembrar que, este ano, o cantor assinala um grande marco com duas grandes atuações na maior sala de espetáculos do país, o MEO Arena, em Lisboa, nos dias 28 de fevereiro e 3 de março.

Habituado a cativar milhares de fãs de norte a sul de Portugal, e não só, o intérprete promete animar a Semana do Mar com o seu carisma, transformando o concerto no Porto Moniz numa experiência vibrante para todas as idades.

Recorde-se que a abertura do evento, marcada para o dia 22 de julho, contará com António Zambujo como destaque, num dia em que atuam nomes como Wilson Correia, Orquestra de Jazz do Funchal, Tiago Sena Silva e a Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz.

Para o dia 23 de julho, já foram anunciados Ernesto Macedo Jorge Ferreira, seguindo-se Gabriel o Pensador e Miro Freitas, no dia 24 de julho; e Xutos e Pontapés e Catarina Melim no dia 25 de julho.

Nos próximos dias, a Câmara Municipal de Porto Moniz continuará a desvendar novos artistas.