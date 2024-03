No âmbito do programa ‘Música nos Museus’, o grupo P`lo Caminho dará um concerto na Estação do Monte, no dia 22 de março, às 18h.

Ao longo do caminho do Monte, o comboio sonoro desenha-se com a melodia suave de “P’lo caminho”. Cada paragem é uma adição, trazendo sons de cá e de lá, refletindo a diversidade dos passageiros e visitantes da ilha. Sobre a voz envolvente de Énia Caíres, o acordeão e a voz de Sara Correia, junto ao baixo e guitarra de Edgar Mendes, tecem um concerto que testemunha a fusão de influências, línguas e vivências, criando uma narrativa musical rica em sonoridades e costumes.Este projeto visa inserir a música nos museus da Câmara Municipal do Funchal, oferecendo concertos mensais ao longo do ano.

A iniciativa busca realçar a criatividade e musicalidade dos artistas convidados, promovendo assim uma apreciação cultural mais abrangente.

Destacando os museus na cidade do Funchal, que recebem cerca de 600 visitantes anualmente, o programa “Música nos Museus” contribui para a diversificação das experiências culturais.Os bilhetes para este evento estão disponíveis na Ticketline ou na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias, com o valor de 5 euros. Uma oportunidade única para desfrutar de música envolvente num ambiente culturalmente enriquecedor.