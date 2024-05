A pianista Joana Gama encontra-se na Madeira a fazer pesquisa inicial para o seu espetáculo ‘E as flores?’.

Refira-se que a artista tem se destacado “não apenas como uma pianista exímia, mas também como uma talentosa criadora e intérprete de espetáculos destinado ao público infantil”, refere um comunicado da autarquia do Funchal.

A sua dedicação à temática da Natureza resultou numa trilogia de espetáculos, composta por ‘As árvores não têm pernas para andar’ - um espetáculo estreado em 2020 e que foi apresentado na Feira do Livro do Funchal em 2023 - ‘Pássaros & Cogumelos’, estreado em 2022, e que se completará agora com o espetáculo ‘E as flores?’.

Esta criação recebeu o apoio da Bolsa de Criação Artística da Câmara Municipal do Funchal, concedendo a Joana Gama uma estadia de dois meses na Ilha da Madeira.

Durante este período, além de ensaiar no Estúdio de Criação Artística, a pianista irá debruçar-se sobre o temas das flores, abordando-o de diferentes pontos de vista e, para isso, procurará aprender com a comunidade local, através de conversas com crianças, adultos, idosos, investigadores e jardineiros, explorando o fascínio e a importância das flores.

No contexto educativo, Joana Gama levará a oficina ‘Flores e outras maravilhas’ a escolas, onde trabalhará com alunos do 1º, 2º e 3º ciclo, onde abordará temas relacionados com os seus espetáculos anteriores e com o espetáculo em criação, procurando estimular as crianças para estas temáticas.

Sobre a pianista

Joana Gama, uma pianista versátil nascida em Braga em 1983, é conhecida pela sua paixão pela música e pelas histórias que esta evoca. Os seus espetáculos refletem os seus interesses e afinidades, enquanto a sua sensibilidade para a música quase silenciosa a destaca como uma artista singular. Consciente da importância da ecologia, os seus espetáculos para crianças procuram inspirar os mais novos a apreciar a beleza e a importância da natureza ao nosso redor.