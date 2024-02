O artista Paulo Carvalho vai atuar no Teatro Municipal Baltazar Dias no próximo dia 2 de março, no âmbito da Feira do Livro do Funchal, que este ano assinala a 50ª edição e que começa no primeiro dia do próximo mês.

Os bilhetes para este espetáculo, intitulado ‘Voz e Piano’, terão um custo de 12 euros e podem ser adquiridos na Ticketline ou na bilheteira do TMBD já a partir desta quinta-feira.

No dia seguinte ao concerto, Paulo de Carvalho estará, no palco principal da Feira do Livro, para apresentar o livro comemorativo dos seus 60 anos de carreira.