‘Património Reabilitado no Feminino’ em debate no Dia da Mulher

No próximo dia 8 de março, pelas 11h00, o Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s, no espaço do Pátio Brunch & Bistro, acolhe o evento “Património Reabilitado no Feminino”, que pretende destacar o papel das mulheres na reabilitação e valorização do património edificado.

Promovido pelo CEAM – Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea, em parceria com a GENUS – Associação de Defesa do Património da Madeira, este evento, realizado no Dia Internacional da Mulher, pretende promover um espaço de debate sobre o papel das mulheres na reabilitação e valorização do património edificado, em áreas diversas como a arquitetura, a engenharia, a arqueologia, a conservação e restauro.

“A reabilitação e requalificação do património cultural edificado tem registado um crescimento significativo nos últimos anos na Região Autónoma da Madeira.

Num setor tradicionalmente masculino, as mulheres têm vindo a assumir um papel cada vez mais relevante, ocupando cargos de grande responsabilidade e desempenhando funções determinantes no sucesso de projetos de grande envergadura.

Este evento propõe um espaço de partilha e reflexão num ambiente descontraído, onde profissionais do setor poderão expor as suas experiências, debater ideias e discutir temas prementes”, pode ler-se em nota de imprensa do CEAM.

Num formato de tertúlia, vão participar profissionais destas áreas, nomeadamente a arqueóloga Ana Mendonça (investigadora do CEAM), a arquiteta Teresa Ferreira (Direção de Serviços de Património Cultural da Direção Regional da Cultura), a arquiteta Carolina Sumares (fundadora da Studio Dois e ex-presidente da Delegação da Madeira da Ordem dos Arquitetos) e a engenheira Filipa Jesus (responsável técnica na Construteam – Engenharia, Lda), que irão partilhar as suas experiências e reflexões sobre os desafios e conquistas no setor.

A moderação estará a cargo da jornalista Celina Pereira, da rádio 88.8 JMFM, envolvendo as participantes num diálogo fluido e de partilha de experiências e troca de ideias.

O evento é aberto ao público.