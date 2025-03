A obra musical litúrgica de Germano Gomes foi editada em livro e poderá agora ser aprendida pelos estudantes e outros públicos, uma vez que o livro com as partituras já está à venda.

Intitulado “Música Litúrgica na Madeira: a obra de Germano Gomes”, o livro foi coordenado por Miguel Tavares e teve a direção editorial de Paulo Esteireiro. A apresentação ocorreu hoje e teve um momento musical, interpretado por professores do conservatório.

Este é o 13.º volume da coleção Antologia da Música da Madeira, um projeto pioneiro que visa editar, estudar e divulgar o repertório de compositores madeirenses dos séculos XVIII e XX. A antologia prevê 15 volumes.

Na apresentação pública, Miguel Tavares destacou que o livro “Música Litúrgica na Madeira: a obra de Germano Gomes” tem “a música e a alma” do compositor. “Estou muito contente por estar aqui hoje”, disse o coordenador da obra, na presença de membros da família do compositor, entre os quais Tranquada Gomes, antigo presidente da Assembleia Legislativa da Madeira e filho de Germano Gomes.

Tranquada recordou as memórias de infância e as idas às igrejas com o pai e agradeceu em nome da família o trabalho realizado. Visivelmente emocionado, disse que estão todos “muito gratos” por a obra estar agora em livro e não ficar esquecida.

Presente na apresentação do livro, o secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, felicitou “o conservatório por trazer ao presente a nossa memória cultural e projetá-la para o futuro”.

