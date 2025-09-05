Parque de Santa Catarina começa a encher para primeiro dia de MEO Sons do Mar (com fotos)

O Parque de Santa Catarina vai, aos poucos, se enchendo com o aproximar da primeira atuação desta que é a 13 edição do MEO Sons do Mar.

Mas é quando as luzes do palco se acenderem que o festival ganhará verdadeiro fulgor, com a entrada dos madeirenses NAPA, que prometem abrir o evento em grande estilo.

Finda a primeira atuação, será a vez de o cantor português Miguel Araújo subir ao palco, encerrando a noite com temas bem conhecidos do público como Os Maridos das Outras, Dona Laura e Anda Comigo Ver os Aviões. Amanhã será a vez dos irmãos Calema fecharem o evento com chave de ouro. Refira-se que os bilhetes para sábado já se encontram esgotados.