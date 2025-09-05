Parque de Santa Catarina começa a encher para primeiro dia de MEO Sons do Mar (com fotos)

O Parque de Santa Catarina vai, aos poucos, se enchendo com o aproximar da primeira atuação desta que é a 13 edição do MEO Sons do Mar.
Mas é quando as luzes do palco se acenderem que o festival ganhará verdadeiro fulgor, com a entrada dos madeirenses NAPA, que prometem abrir o evento em grande estilo.
Finda a primeira atuação, será a vez de o cantor português Miguel Araújo subir ao palco, encerrando a noite com temas bem conhecidos do público como Os Maridos das Outras, Dona Laura e Anda Comigo Ver os Aviões. Amanhã será a vez dos irmãos Calema fecharem o evento com chave de ouro. Refira-se que os bilhetes para sábado já se encontram esgotados.
DO FIM AO INFINITO
João Apolinário era um homem de condição baixa e má fama, um troglodita, e toda a gente tinha medo dele, mas também era muito amigo de um ilustre alemão...
Quando liderei o PSD Madeira / Partido da Autonomia, duas, três vezes ao ano percorria todos os Concelhos, Funchal incluído, para reunir com os Militantes....
A Região Administrativa Especial de Macau, ao extinguir os seus municípios e freguesias em 2001, deu uma lição de maturidade política que a Madeira tarda...
A permanência de doentes hospitalizados que, do ponto de vista clínico apresentam condições para regressar ao domicílio ou transitar para outro nível de...
Já muito se discorreu sobre os benefícios de se ter um cão, mas nem sempre se conhecem os requisitos legais (e não só) para o ter.
Um cão é um compromisso...
Mais uma silly season e os temas não fogem muito aos do ano passado. É agosto e o país volta a ser assolado por incêndios, pessoas a perder casas, animais...
Quando um pai agride a mãe em frente do filho de nove anos, como aconteceu em Machico recentemente, não é apenas a mulher que sofre. A criança também sofre...
Decorreu na passada segunda-feira a minha última Assembleia de Freguesia, na freguesia do Imaculado Coração de Maria. Salvo algum imprevisto, esta terá...
A decadência política regional atinge o seu topo quando o Tribunal de Contas bloqueia mais um negócio de milhões e que os governantes dizem simplesmente...
De vez em quando surgem nas redes sociais imagens reais e chocantes de mais um agressor a usar a força bruta e o assunto volta à baila: a violência contra...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
O calendário não podia ser mais emocionante: logo à 4.ª jornada da liga portuguesa, o Sporting recebe o FC Porto em Alvalade, este sábado, dia 30 de agosto, às 20h30. Duas equipas invictas,...
O Presidente norte-americano, Donald Trump, garantiu hoje que, se as aeronaves militares venezuelanas colocarem as forças norte-americanas “numa posição...
As autoridades norte-americanas indicaram hoje que o Estatuto de Proteção Temporária (TPS) de 2021 terminará a 07 de novembro e instaram os beneficiários,...
A Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril manifestou esta tarde profundo pesar pelo falecimento do docente Pedro Alves Trindade, vítima da tragédia...
Mas é quando as...
O Governo Regional acaba de confirmar a entrada da professora Elsa Fernandes para a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia.
Tal como o JM...
Já é conhecida a chave do Euromilhões desta sexta-feira, dia 5 de setembro.
A chave vencedora é composta pelos números 27 - 30 - 31 - 41 - 43 e as estrelas...
O movimento independente Ribeira Brava em Primeiro manifestou hoje a sua “indignação perante a utilização da página oficial da Junta de Freguesia da Serra...
A Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) afirmou hoje em comunicado desconhecer a existência de qualquer forma de pressão junto das pessoas...
O jornal The New York Times revelou hoje uma missão secreta falhada de forças especiais da Marinha norte-americana, que tentaram, em 2019, infiltrar-se...
A Águas do Norte revelou hoje que as barragens do Alvão e do Sordo (Vila Real), Touvedo/São Jorge (Arcos Valdevez), Vilar (Moimenta da Beira/Sernancelhe)...